Стали известны результаты тестов на коронавирус у игроков Реала
Команда приступит к тренировкам в ближайшее время.
Футболисты и сотрудники Реала сдали отрицательные тесты на коронавирус. Об этом сообщает ESPN.
Таким образом, игроки смогут приступить к тренировкам в понедельник, 11 мая.
📅 Date: Monday 11 May— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 8, 2020
⏰ Time: 10am CEST
📍 Place: #RMCity
ℹ️ Reason: We return to training#HalaMadrid pic.twitter.com/buPwLRmaWj
Отметим, что на момент приостановки сезона “сливочные“ занимали второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 56 пунктов.
Ранее тренер Леганеса сообщил, когда возобновится Ла Лига.
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