Стали известны результаты тестов на коронавирус у игроков Реала

Футболисты и сотрудники Реала сдали отрицательные тесты на коронавирус. Об этом сообщает ESPN.

Таким образом, игроки смогут приступить к тренировкам в понедельник, 11 мая.

📅 Date: Monday 11 May

⏰ Time: 10am CEST

📍 Place: #RMCity

ℹ️ Reason: We return to training#HalaMadrid pic.twitter.com/buPwLRmaWj