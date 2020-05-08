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Стали известны результаты тестов на коронавирус у игроков Реала

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Команда приступит к тренировкам в ближайшее время.
Игроки Реала
Игроки Реала
Getty Images

Футболисты и сотрудники Реала сдали отрицательные тесты на коронавирус. Об этом сообщает ESPN.

Таким образом, игроки смогут приступить к тренировкам в понедельник, 11 мая.

Отметим, что на момент приостановки сезона “сливочные“ занимали второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 56 пунктов.

Ранее тренер Леганеса сообщил, когда возобновится Ла Лига.

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Теги: футбол, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига
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