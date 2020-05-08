Стали известны результаты тестов на коронавирус у игроков Реала

Команда приступит к тренировкам в ближайшее время.

Футболисты и сотрудники Реала сдали отрицательные тесты на коронавирус. Об этом сообщает ESPN.

Таким образом, игроки смогут приступить к тренировкам в понедельник, 11 мая.

📅 Date: Monday 11 May

⏰ Time: 10am CEST

📍 Place: #RMCity

ℹ️ Reason: We return to training#HalaMadrid pic.twitter.com/buPwLRmaWj — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 8, 2020

Отметим, что на момент приостановки сезона “сливочные“ занимали второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 56 пунктов.

Ранее тренер Леганеса сообщил, когда возобновится Ла Лига.