Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игроки Барселоны возобновили тренировки

Комментариев: 0
Каталонцы вернулись на клубную базу.
Первая тренировка Барселоны после карантина
Первая тренировка Барселоны после карантина
www.fcbarcelona.com

Сегодня, 8 мая, Барселона возобновила тренировки на клубной базе спустя два месяца паузы, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

Накануне все футболисты и сотрудники клуба сдали тесты на COVID-19, которые оказались отрицательными, поэтому все смогли приступить к занятиям.

Согласно некоторым ограничениям, футболисты не пользуются раздевалками, чтобы ограничить контакты, а также приезжают на базу уже в тренировочной форме.

Ранее тренер Леганеса сообщил, когда возобновится Ла Лига.

Поделись:
Теги: футбол, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь