Игроки Барселоны возобновили тренировки

Каталонцы вернулись на клубную базу.

Сегодня, 8 мая, Барселона возобновила тренировки на клубной базе спустя два месяца паузы, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

🙌 We missed you guys! pic.twitter.com/Yy432NbXj2 — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020

Накануне все футболисты и сотрудники клуба сдали тесты на COVID-19, которые оказались отрицательными, поэтому все смогли приступить к занятиям.

Согласно некоторым ограничениям, футболисты не пользуются раздевалками, чтобы ограничить контакты, а также приезжают на базу уже в тренировочной форме.

Ранее тренер Леганеса сообщил, когда возобновится Ла Лига.