Реал отказался от трансфера Погба
Коронавирус изменил планы "сливочных".
Руководство мадридского Реала отказалось от приобретения Поля Погба из Манчестера Юнайтед, об этом сообщает Marca.
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По информации источника, такое решение связано с тем, что клуб хочет сократить свои расходы во время пандемии коронавируса.
В текущем сезоне Погба сыграл за МЮ в семи матчах чемпионата Англии, в которых сделал две голевые передачи.
Отметим, что издание AS представило символическую сборную худших игроков в истории Реала.
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