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Реал отказался от трансфера Погба

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Коронавирус изменил планы "сливочных".
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Руководство мадридского Реала отказалось от приобретения Поля Погба из Манчестера Юнайтед, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, такое решение связано с тем, что клуб хочет сократить свои расходы во время пандемии коронавируса.

В текущем сезоне Погба сыграл за МЮ в семи матчах чемпионата Англии, в которых сделал две голевые передачи.

Отметим, что издание AS представило символическую сборную худших игроков в истории Реала.

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Теги: Реал Мадрид, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, футбол
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