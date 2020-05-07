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Тренер Леганеса сообщил, когда возобновится Ла Лига

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Чемпионат планируют доиграть до 26 июля.
Хавьер Агирре
Хавьер Агирре
Getty Images

Главный тренер Леганеса Хавьер Агирре сообщил, когда планируется возобновление чемпионата Испании, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

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“Дата возобновления Ла Лиги уже определена - 20 июня. Оставшиеся 11 туров должны быть доиграны до 26 июля. Поединки будут проводиться по субботам-воскресеньям и по средам-четвергам.

Ла Лига официально проинформировала меня об этом, чему я очень рад, поскольку мы уже распланировали тренировки“, - приводит слова Агирре Marca.

Ранее сообщалось, что Бундеслига официально возобновит сезон.

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Теги: Леганес, Хавьер Агирре, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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