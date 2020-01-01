Издание AS представило символическую сборную худших игроков в истории Реала
В списке газеты оказался только один футболист, который до сих пор не повесил бутсы на гвоздь.
Испанское издание AS опубликовало символическую сборную из худших игроков, которые когда-либо выступали за мадридский Реал.
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В символический сборной оказался только один футболист, который по-прежнему продолжает карьеру - Ройстон Дренте. В данный момент футболист выступает за нидерландский Козаккен Бойс. Все остальные уже завершили карьеру.
Худшие игроки в истории Реала:
Вратарь: Альбано Биззарри
Защитники: Карлос Диого, Джонатан Вудгейт, Вальтер Самуэль, Ройстон Дренте
Полузащитники: Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер
Нападающие: Антонио Кассано, Элвир Балич, Эдвин Конго
Ранее сообщалось, что издание AS опубликовало символическую сборную Ювентуса прошлого десятилетия.
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