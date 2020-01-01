Издание AS представило символическую сборную худших игроков в истории Реала

В списке газеты оказался только один футболист, который до сих пор не повесил бутсы на гвоздь.

Ройстон Дренте Getty Images

Испанское издание AS опубликовало символическую сборную из худших игроков, которые когда-либо выступали за мадридский Реал. Читай также: Величайшие футболисты в мире за последние 25 лет. Часть 2 В символический сборной оказался только один футболист, который по-прежнему продолжает карьеру - Ройстон Дренте. В данный момент футболист выступает за нидерландский Козаккен Бойс. Все остальные уже завершили карьеру. Худшие игроки в истории Реала: Вратарь: Альбано Биззарри Защитники: Карлос Диого, Джонатан Вудгейт, Вальтер Самуэль, Ройстон Дренте Полузащитники: Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер Нападающие: Антонио Кассано, Элвир Балич, Эдвин Конго Ранее сообщалось, что издание AS опубликовало символическую сборную Ювентуса прошлого десятилетия.

Горемыкина Екатерина