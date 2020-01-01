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Издание AS представило символическую сборную худших игроков в истории Реала

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В списке газеты оказался только один футболист, который до сих пор не повесил бутсы на гвоздь.
Ройстон Дренте
Ройстон Дренте
Getty Images

Испанское издание AS опубликовало символическую сборную из худших игроков, которые когда-либо выступали за мадридский Реал.

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В символический сборной оказался только один футболист, который по-прежнему продолжает карьеру - Ройстон Дренте. В данный момент футболист выступает за нидерландский Козаккен Бойс. Все остальные уже завершили карьеру.

Худшие игроки в истории Реала:

Вратарь: Альбано Биззарри

Защитники: Карлос Диого, Джонатан Вудгейт, Вальтер Самуэль, Ройстон Дренте

Полузащитники: Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер

Нападающие: Антонио Кассано, Элвир Балич, Эдвин Конго

Ранее сообщалось, что издание AS опубликовало символическую сборную Ювентуса прошлого десятилетия.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, символическая сборная, худшие игроки
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