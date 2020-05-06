Вингер Барселоны досрочно завершил сезон
Французский футболист не сыграет в текущем розыгрыше.
Сегодня, 6 мая, все футболисты Барселоны сдали тест на коронавирус в своем тренировочном центре, об этом сообщает Marca.
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По информации источника, на данный момент результаты анализов неизвестны. Руководство каталонского клуба допустит к тренировкам тех, у кого не окажется коронавируса.
Отмечается, что на базу не приехал лишь вингер Усман Дембеле, который продолжает залечивать травму. Футболист решил не проходить тест на COVID-19, поэтому для него сезон Ла Лиги завершен досрочно.
Ранее стало известно, за сколько Барселона готова продать Дембеле.
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