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Вингер Барселоны досрочно завершил сезон

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Французский футболист не сыграет в текущем розыгрыше.
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

Сегодня, 6 мая, все футболисты Барселоны сдали тест на коронавирус в своем тренировочном центре, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, на данный момент результаты анализов неизвестны. Руководство каталонского клуба допустит к тренировкам тех, у кого не окажется коронавируса.

Отмечается, что на базу не приехал лишь вингер Усман Дембеле, который продолжает залечивать травму. Футболист решил не проходить тест на COVID-19, поэтому для него сезон Ла Лиги завершен досрочно.

Ранее стало известно, за сколько Барселона готова продать Дембеле.

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Теги: Усман Дембеле, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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