Вингер Барселоны досрочно завершил сезон

Французский футболист не сыграет в текущем розыгрыше.

Сегодня, 6 мая, все футболисты Барселоны сдали тест на коронавирус в своем тренировочном центре, об этом сообщает Marca.

Читай также: Хави предположил, когда Месси повесит бутсы на гвоздь

По информации источника, на данный момент результаты анализов неизвестны. Руководство каталонского клуба допустит к тренировкам тех, у кого не окажется коронавируса.

Отмечается, что на базу не приехал лишь вингер Усман Дембеле, который продолжает залечивать травму. Футболист решил не проходить тест на COVID-19, поэтому для него сезон Ла Лиги завершен досрочно.

Ранее стало известно, за сколько Барселона готова продать Дембеле.