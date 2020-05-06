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Бывший вице-президент Реала умер от коронавируса

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Амадор Суарес Вилья скончался в возрасте 76 лет.
Амадор Суарес Вилья
Амадор Суарес Вилья
www.realmadrid.com

Бывший вице-президент Реала Амадор Суарес Вилья умер от коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт “сливочных“.

Экс-функционеру было 76 лет. Он работал в клубе с 2006 по 2009 год, когда президентом был Рамон Кальдерон.

“Реал выражает свои соболезнования всем родственникам и близким Амадора Суареса“, - сказано в сообщении представителей клуба.

Во время его работы мадридская команда дважды становилась чемпионом Испании и один раз завоевывала Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что бывший президент Реала скончался от коронавируса.

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Теги: футбол, Реал, вне игры, коронавирус
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