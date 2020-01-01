Барселона может продать права на название стадиона на 25 лет

Каталонский клуб хочет заработать.

Вице-президент Барселоны Жорди Кардонер рассказал о возможной продаже титульных прав на стадион каталонского клуба Камп Ноу.

“К соглашению на этот год можно будет добавить еще 25 лет. Прибыль, которая будет получена в первый год, будет отправлена на борьбу с коронавирусом.

А что касается остальных лет, то средства пойдут на коммерческие цели. Почему не может быть такой вариант?“, - приводит слова Кардонера ESPN.

Ранее сообщалось, что производитель конопли намерен купить права на название стадиона Барселоны.