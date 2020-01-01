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Атлетико определился с сумой, которую готов потратить на трансфер Хамеса

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"Матрасники" ведут переговоры с мадридским клубом.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Руководство Атлетико заинтересовано в трансфере футболиста мадридского Реала Хамеса Родригеса, об этом сообщает El Universal.

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По информации источника, “матрасники“ хотят пригласить колумбийца в летнее трансферное окно. 

Боссы Атлетико предлагают за Хамеса 25 миллионов евро. Сам игрок не против перехода в состав конкурента.

Отмечается, что существует вариант, при котором Родригес отработает свой контракт с Реалом до лета 2021 года и станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Реал может продлить контракт с Хамесом.

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Теги: Хамес Родригес, Атлетико Мадрид, Атлетико, Реал Мадрид, Реал, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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