Атлетико определился с сумой, которую готов потратить на трансфер Хамеса
"Матрасники" ведут переговоры с мадридским клубом.
Руководство Атлетико заинтересовано в трансфере футболиста мадридского Реала Хамеса Родригеса, об этом сообщает El Universal.
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По информации источника, “матрасники“ хотят пригласить колумбийца в летнее трансферное окно.
Боссы Атлетико предлагают за Хамеса 25 миллионов евро. Сам игрок не против перехода в состав конкурента.
Отмечается, что существует вариант, при котором Родригес отработает свой контракт с Реалом до лета 2021 года и станет свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Реал может продлить контракт с Хамесом.
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