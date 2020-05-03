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Реал может продлить контракт с Хамесом

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Зинедин Зидан даст колумбийцу шанс.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Полузащитник Реала Хамес Родригес может остаться в команде. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что после возобновления тренировок наставник “сливочных“ Зинедин Зидан предоставит колумбийцу шанс закрепиться в основе.

По информации издания, данное решение связано с экономическим кризисом, вызванным коронавирусом. Цены на футболистов упали, а отпускать за небольшую сумму игрока руководство мадридцев не хочет.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес стал главной трансферной целью Эвертона.

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Теги: футбол, Хамес Родригес, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига
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