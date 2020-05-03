Реал может продлить контракт с Хамесом

Зинедин Зидан даст колумбийцу шанс.

Полузащитник Реала Хамес Родригес может остаться в команде. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что после возобновления тренировок наставник “сливочных“ Зинедин Зидан предоставит колумбийцу шанс закрепиться в основе.

По информации издания, данное решение связано с экономическим кризисом, вызванным коронавирусом. Цены на футболистов упали, а отпускать за небольшую сумму игрока руководство мадридцев не хочет.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес стал главной трансферной целью Эвертона.