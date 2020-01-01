Командам Ла Лиги разрешили проводить тренировки

Футболисты могут вернуться на поле.

Клубы Ла Лиги могут вернуться к тренировкам Getty Images

Испанское правительство дало разрешение на проведение тренировок для клубов Ла Лиги с этой недели. Об этом сообщает Goal.

Футболисты смогут приступить к одиночным тренировкам на базах клуба после того, как в обязательном порядке сделают тест на коронавирус.

Отмечается, что команды смогут вернуться к полноценным тренировкам в течение четырех недель.

Ранее президент Ла Лиги заявил, что сезон планируют возобновить в июне.