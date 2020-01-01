Командам Ла Лиги разрешили проводить тренировки
Футболисты могут вернуться на поле.
Испанское правительство дало разрешение на проведение тренировок для клубов Ла Лиги с этой недели. Об этом сообщает Goal.
Футболисты смогут приступить к одиночным тренировкам на базах клуба после того, как в обязательном порядке сделают тест на коронавирус.
Отмечается, что команды смогут вернуться к полноценным тренировкам в течение четырех недель.
Ранее президент Ла Лиги заявил, что сезон планируют возобновить в июне.
Полная версия правил