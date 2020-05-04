Атлетик и Реал Сосьедад договорились провести финал Кубка Испании со зрителями

Дата проведения поединка пока неизвестна.

Атлетик и Реал Сосьедад достигли договоренности о проведении финала Кубка Испании-2019/20 со зрителями на трибунах. Об этом сообщает Marca.

Дата проведения матча пока неизвестна. Клубы передадут соответствующее требование в Федерацию футбола страны.

Если финал Кубка Испании не смогут провести в установленные УЕФА сроки, то место в Лиге Европы определится согласно позициям в турнирной таблице чемпионата.

Отмечается, что команды готовы пожертвовать потенциальной позицией в Лиге Европы ради того, чтобы иметь возможность сыграть финальный матч с болельщиками.