Президент Ла Лиги: Мы хотим начать играть в июне

Хавьер Тебас считает, что возобновление сезона вернет людям часть жизни.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о возможном возобновлении сезона.

“Кризис не лучшим образом подействовал на нас. Возвращение футбола означает, что жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Это также вернет нам часть жизни, которую знают и любят в Испании и во всем мире.

На первом месте находится здоровье. У нас есть протокол для всесторонней защиты здоровья для всех участников, и пока мы работаем над перезапуском Ла Лиги.