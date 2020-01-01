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Президент Ла Лиги: Мы хотим начать играть в июне

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Хавьер Тебас считает, что возобновление сезона вернет людям часть жизни.
Хавьер Тебас
Хавьер Тебас
Getty Images
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о возможном возобновлении сезона.
 
“Кризис не лучшим образом подействовал на нас. Возвращение футбола означает, что жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Это также вернет нам часть жизни, которую знают и любят в Испании и во всем мире.
 
На первом месте находится здоровье. У нас есть протокол для всесторонней защиты здоровья для всех участников, и пока мы работаем над перезапуском Ла Лиги.
 
Обстоятельства уникальные, но мы хотим начать играть в июне, а доиграть сезон летом. Возвращение футбола - это победа“, - цитирует Тебаса официальный сайт Ла Лиги.
 
Ранее президент Ла Лиги раскритиковал решение досрочно завершить чемпионат Франции.
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Теги: футбол, Ла Лига, чемпионат Испании, Хавьер Тебас
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