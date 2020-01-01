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Анри: Перебравшись в Барселону, мне пришлось знакомиться с абсолютно новым футболом

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Француз отметил, что в Арсенале являлся вольным художником.
Тьерри Анри
Тьерри Анри
Getty Images

Легендарный форвард Тьерри Анри вспомнил свой переход в Барселону из Арсенала в 2007 году.

“В Арсенале у меня была полная свобода, там я был вольным художником. Там я играл с такими игроками как Бергкамп и Кану, которые страховали меня, когда мне это было нужно. Выступая за Арсенал я не думал об уходе, но в конечном итоге это все же произошло.

“Перебравшись в Барселону, мне пришлось знакомиться с абсолютно новым футболом, мне понадобилось переучиваться играть в другой футбол.

В новой команде Франк Райкаард заставлял меня играть исключительно на левом фланге, а когда пришел Пеп. Гвардиола - это в первую очередь великолепный тренер. Он очень требователен, интенсивен. Работа с ним - это почти что игра в шахматы“, - цитирует француза Football London.

Напомним, Тьерри Анри выступал за Барселону с 2007 по 2010 год.

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Теги: футбол, Тьерри Анри, Барселона
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