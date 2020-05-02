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Барселона заинтересована в приобретение польского таланта

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Футболист может составить конкуренцию основному защитнику.
Михал Карбовник
Михал Карбовник
legia.com

Руководство Барселоны заинтересовано в трансфере левого защитника Легии Михала Карбовника, об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Как утверждает источник, каталонский клуб длительное время наблюдает за игроком и нацелено приобрести игрока в летнее трансферное окно. Главный тренер “сине-гранатовых“ Кике Сетьен рассматривает поляка в качестве конкурента для Жорди Альбы.

Отмечается, что в покупке Карбовника также заинтересованы Бетис, Севилья и Реал Сосьедад.

В текущем сезоне футболист провел 22 поединка в футболке Легии, в которых отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Барселона готова отдать трех игроков ради вратаря Аякса.

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Теги: Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, Михал Карбовник, футбол
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