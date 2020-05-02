Барселона заинтересована в приобретение польского таланта

Футболист может составить конкуренцию основному защитнику.

Руководство Барселоны заинтересовано в трансфере левого защитника Легии Михала Карбовника, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Читай также: Суарес может перебраться в МЛС

Как утверждает источник, каталонский клуб длительное время наблюдает за игроком и нацелено приобрести игрока в летнее трансферное окно. Главный тренер “сине-гранатовых“ Кике Сетьен рассматривает поляка в качестве конкурента для Жорди Альбы.

Отмечается, что в покупке Карбовника также заинтересованы Бетис, Севилья и Реал Сосьедад.

В текущем сезоне футболист провел 22 поединка в футболке Легии, в которых отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Барселона готова отдать трех игроков ради вратаря Аякса.