Фигу сообщил причины резонансного перехода из Барселоны в Реал

Португалец не чувствовал поддержки в каталонском клубе.

Экс-футболист сборной Португалии Луиш Фигу провел прямой эфир в Instagram, на котором рассказал о причинах своего перехода из Барселоны в Реал Мадрид.

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“Я принял сложное, но волевое решение. Тогда мне пришлось покидать город, который дал мне многое. В Барселоне я прекрасно себя чувствовал, но это касалось лишь самого города.

В самом клубе я не чувствовал, что мою работу оценивают по достоинству. Было неловкое ощущение. Но когда поступило предложение от Реала, я его принял“, - заявил Фигу.

Напомним, что Луиш Фигу играл за каталонский клуб с 1995 по 2000 год, а после до 2005 выступал за мадридский Реал.

Ранее Роберто Карлос рассказал, что стал игроком Реала за 10 минут.