Стало известно, когда Реал возобновит свои тренировки

Футболисты "сливочных" сначала пройдут тестирование на коронавирус.

Мадридский Реал планирует возобновить тренировочный процесс 11 мая, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, футболисты будут тренироваться по индивидуальной программе на базе Вальдебебас. Отмечается, что игроки будут соблюдать дистанцию между друг другом и сотрудниками тренерского штаба.

Все футболисты будут протестированы на коронавирус с 5 по 7 мая, а спустя два дня они смогут прибыть на тренировочную базу клуба.

Ранее сообщалось, что лидер Реала приступил к тренировкам после длительной травмы.