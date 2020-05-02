Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, когда Реал возобновит свои тренировки

Комментариев: 0
Футболисты "сливочных" сначала пройдут тестирование на коронавирус.
Тренировочный процесс Реала
Тренировочный процесс Реала
Getty Images

Мадридский Реал планирует возобновить тренировочный процесс 11 мая, об этом сообщает Marca.

Читай также: Бывший футболист Реала: Нужно было быть белым, чтобы добиться победы в команде

По информации источника, футболисты будут тренироваться по индивидуальной программе на базе Вальдебебас. Отмечается, что игроки будут соблюдать дистанцию между друг другом и сотрудниками тренерского штаба.

Все футболисты будут протестированы на коронавирус с 5 по 7 мая, а спустя два дня они смогут прибыть на тренировочную базу клуба.

Ранее сообщалось, что лидер Реала приступил к тренировкам после длительной травмы.

Поделись:
Теги: Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь