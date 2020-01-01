Бэйл - о свисте болельщиков в свой адрес: Это бессмыслица

Валлиец не ожидал, что болельщики мадридского клуба будет освистывать его.

Футболист Реала Гарет Бэйл поделился мнением о критике болельщиков в свой адрес.

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“Свист зрителей - это одна из вещей, которых я никак не ожидал, когда переходил в Реал. Ты не думаешь, что болельщики твоего клуба будут так себя вести. Я бы мог понять, если критика нацелена на всю команду, которая плохо играет или к перерыву проигрывает в два мяча.

Фанаты ведут себя неправильно, освистывая меня во время игры. Когда ты отвлекаешься на это, то начинаешь играть хуже. Болельщики не понимают, что этим они вредят себе. Я считаю, что это не имеет никакого смысла. Как по мне, это бессмыслица“, - заявил Бэйл в интервью подкасту Hat-Trick.

Ранее сообщалось, что Реал хочет провести крупную чистку состава летом.