Реал хочет провести крупную чистку состава летом
Руководство мадридского Реала приняло решение провести существенную чистку состава в летнее трансферное окно, об этом сообщает AS.
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Как утверждает источник, боссы “сливочных“ провели встречу с тренерским штабом, на которой определились с кандидатами на продажу.
Таким образом, на трансфер были выставлены: Хамес Родригес, Мариано Диас, Лукас Васкес и Гарет Бэйл. Кроме того, Реал предложит Луке Модричу и Марсело принять самостоятельное решение, где бы они хотели продолжить карьеру.
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Отмечается, что чистка состава будет сделана для того, чтобы получить средства на приобретения игроков.
Также Реал намерен вернуть Мартина Эдегора и Ашрафа Хакими, которые выступают за другие клубы на правах аренды. Не исключен вариант, что свой шанс получат Такефуса Кубо, Серхио Регилон и Дани Себальос.
Ранее стало известно, когда Реал планирует возобновить тренировочный процесс.
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