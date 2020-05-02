Суарес может перебраться в МЛС

В трансфере игрока заинтересован клуб Бекхэма.

Нападающий Барселоны Луис Суарес может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

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Как сообщает Marca, в услугах уругвайского форварда заинтересованы три клуба МЛС, в том числе Интер Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм.

Руководство Барселоны готово расстаться с Суаресом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость во времена экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Кроме того, уход футболиста освободит место для Лаутаро Мартинеса из Интера или же Неймара из ПСЖ.

Отметим, что уругвайский игрок просил Барселону купить ему замену.

Ранее Интер сообщил Барселоне требования по трансферу Лаутаро.