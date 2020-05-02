Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Суарес может перебраться в МЛС

Комментариев: 0
В трансфере игрока заинтересован клуб Бекхэма.
Луис Суаресп
Луис Суаресп
Getty Images

Нападающий Барселоны Луис Суарес может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Читай также: Агуэро: Месси счастлив в Барселоне, ему там комфортно

Как сообщает Marca, в услугах уругвайского форварда заинтересованы три клуба МЛС, в том числе Интер Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм.

Руководство Барселоны готово расстаться с Суаресом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость во времена экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Кроме того, уход футболиста освободит место для Лаутаро Мартинеса из Интера или же Неймара из ПСЖ.

Отметим, что уругвайский игрок просил Барселону купить ему замену.

Ранее Интер сообщил Барселоне требования по трансферу Лаутаро.

Поделись:
Теги: Луис Суарес, Барселона, МЛС
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь