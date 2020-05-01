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Марсело: Не хочу уходить из Реала

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Защитник отметил, что ничего не знает об интересе со стороны Ювентуса.
Марсело
Марсело
Getty Images

Защитник мадридского Реала Марсело заявил, что не намерен покидать Королевский клуб и ничего не знает об интересе со стороны Ювентуса.

"Два года назад я слышал, что подписал контракт с Ювентусом ради того, чтобы играть с Роналду. Люди много чего могут придумать. Я встречал болельщиков "старой сеньоры", которым понравилась эта идея.

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Уйти из Реала? Я не хочу этого, да и сомневаюсь, что клуб меня отпустит. Мне хорошо здесь. С тех пор, как я приехал в Мадрид, я стал частью невероятной истории. Я не знаю, заинтересован ли во мне Ювентус", - цитирует Марсело AS

Отметим, что в текущем сезоне Марсело провел 11 матчей в Ла Лиге, записав себе в актив три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Марсело задержала полиция за превышение скорости и вождение без прав.

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Теги: Марсело, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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