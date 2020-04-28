Президент Ла Лиги раскритиковал решение досрочно завершить чемпионат Франции

Функционер считает, что сезон можно было доиграть при соблюдение правил.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о досрочном завершение чемпионата Франции.

“На фабрике и на заводе сейчас опаснее работать, чем играть без зрителей по специальным протоколам Ла Лиги, который строгие, ведь их разрабатывали специалисты.

Контролируемая и безопасная экономическая деятельность важна для возрождения. В противном случае важные сектора экономики просто исчезнут, в том числе и футбол.

До заседания исполнительного комитета, которое пройдет 27 мая, есть еще время, чтобы предоставить свои планы. Чемпионат можно возобновить до конца июня.

Я считаю, что Франция приняла поспешное решение. В Европе есть и другие страны, кроме Испании, которые собираются играть. Они уже начинают возобновлять мероприятия. Например, Германия“, - цитирует Тебаса AS.

Ранее стали известны три варианта распределения еврокубковых мест в чемпионате Франции.