В Барселоне считают переход Неймара утопией
Нападающий ПСЖ Неймар, скорее всего, не вернется в Барселону, об этом сообщает L’Esportiu.
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Как утверждает источник, данный трансфер будет невозможно осуществить из-за того, что бюджет клуба будет сильно сокращен из-за пандемии коронавируса.
“Сейчас было бы нелогично подписывать игрока, который зарабатывает 30 миллионов евро за сезон. Конечно, у нас было желание подписать Неймара, но мы должны быть реалистами. Его возвращение этим летом практически невозможно.
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Больше шансов у нас осуществить переход Лаутаро Мартинеса, чем возвращение Неймара“, - заявил один из руководителей “сине-гранатовых“.
“Возвращение Неймара похоже на утопию, учитывая то, что Барсу затронул финансовый кризис. И если состоится переход лишь одного игрока, то мы будем работать над трансфером Лаутаро,“ - заявил другой участник спортивного отдела Барселоны.
Ранее президент Ла Лиги опроверг переговоры Барселоны по трансферам Неймара и Лаутаро.
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