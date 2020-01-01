В Барселоне считают переход Неймара утопией

Бразильца в каталонском клубе не будет.

Нападающий ПСЖ Неймар, скорее всего, не вернется в Барселону, об этом сообщает L’Esportiu.

Читай также: Неймар поразил фанатов игрой на пианино

Как утверждает источник, данный трансфер будет невозможно осуществить из-за того, что бюджет клуба будет сильно сокращен из-за пандемии коронавируса.

“Сейчас было бы нелогично подписывать игрока, который зарабатывает 30 миллионов евро за сезон. Конечно, у нас было желание подписать Неймара, но мы должны быть реалистами. Его возвращение этим летом практически невозможно.

Читай также: Барселона разрешит своим игрокам не тренироваться после возобновления чемпионата

Больше шансов у нас осуществить переход Лаутаро Мартинеса, чем возвращение Неймара“, - заявил один из руководителей “сине-гранатовых“.

“Возвращение Неймара похоже на утопию, учитывая то, что Барсу затронул финансовый кризис. И если состоится переход лишь одного игрока, то мы будем работать над трансфером Лаутаро,“ - заявил другой участник спортивного отдела Барселоны.

Ранее президент Ла Лиги опроверг переговоры Барселоны по трансферам Неймара и Лаутаро.