Барселона готова отдать трех игроков ради вратаря Аякса

Каталонцы рассчитывают заполучить Андре Онана ближайшим летом.

Барселона в летнее трансферное окно рассчитывает подписать голкипера Аякса Андре Онана.

По информации De Telegraaf, "сине-гранатовые" ради этого трансфера готовы отдать сразу трех своих футболистов - вратаря Норберто Нето, полузащитник Рики Пуига, а также на выбор Алекса Кольядо или Карлеса Аленью.

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Каталонцы хотят совершить обмен вместо выплаты за футболистов в связи с тем, что испытывают финансовые трудности из-за коронавируса. По информации некоторых СМИ, Барселона готова выслушать предложения практически по любому из своих игроков.

При этом спортивный директор амстердамского клуба Марк Овермарс надеется сохранить Онана в команде еще на один сезон.

Отметим, что в текущем сезоне голкипер отыграл 39 матчей за Аякс во всех турнирах. В эти играх он пропустил 37 мячей, а 15 встреч провел "всухую".

Ранее сообщалось, что Барселона разрешит своим игрокам не тренироваться после возобновления чемпионата.