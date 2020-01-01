Министр здравоохранения Испании: Не знаю, вернется ли футбол до лета

Сальвадор Илла не спешит давать никаких прогнозов.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла не знает, когда футболисты смогут вернуться на поле.

“На данный момент я не знаю, вернется ли футбол до лета. Давать прогноз было бы безрассудно с моей стороны.

Игроки должны пройти тест на COVID-19, перед тем, как начать тренировочный процесс. Это приказ Министерства здравоохранения. Тесты должны быть доступны для всех регионов страны“, - цитирует Иллу Goal.com.

Ранее сообщалось, что в Испании будут стерилизовать мяч и газон в случае возобновления сезона.