Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Министр здравоохранения Испании: Не знаю, вернется ли футбол до лета

Комментариев: 0
Сальвадор Илла не спешит давать никаких прогнозов.
Чемпионат Испании
Чемпионат Испании
Getty Images

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла не знает, когда футболисты смогут вернуться на поле.

“На данный момент я не знаю, вернется ли футбол до лета. Давать прогноз было бы безрассудно с моей стороны.

Игроки должны пройти тест на COVID-19, перед тем, как начать тренировочный процесс. Это приказ Министерства здравоохранения. Тесты должны быть доступны для всех регионов страны“, - цитирует Иллу Goal.com.

Ранее сообщалось, что в Испании будут стерилизовать мяч и газон в случае возобновления сезона.

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Испании, Ла Лига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь