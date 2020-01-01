В Сеть слили фото новой домашней формы Атлетико

Форма будет выполнена в традиционных цветах.

В Сеть попали фотографии новой домашней формы Атлетико на сезон-2020/21.

Как сообщает Footy Headlines, новый комплект будет выполнен в традиционных цветах и манере: на футболке будут присутствуют вертикальные полосы красного и белого цветов.

Отметим, что форма все же будет немного изменена. Вертикальные полосы будут выполнены с неровными контурами, которые напоминают мазки красок кистью.

Ранее в Сеть попало фото новой домашней формы Ливерпуля.