Василий Кравец рассказал, почему не перешел в Барселону

Игрок имел конкретное предложение от каталонского клуба.

Защитник Луго Василий Кравец сообщил, почему отказался от перехода в Барселону.

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“У меня действительно был вариант с Барселоной Б. Общался с Абидалем. Он мне сказал, что они выбрали меня из-за наличия класса и подходящего возраста. Сказали, что в клуб есть Жорди Альба Фирпо. Если они здоровы, то я буду играть за Барселону Б, а если кто-то сломается - за первую команду.

Меня хотели взять в аренду на год, но я не хотел быть использованным. Если я иду в команду, то только для того, чтобы играть. В той ситуации у меня не было шансов. Мне поступило предложение идти в аренду с правом выкупа за 5 миллионов.

Я сказал Абидалю, что готов идти в Барселону хоть пешком, только купите меня. И все – я уже там. Они сказали, что нужно подумать.

Я общался с ребятами из Леганеса, которые играли в Барселоне Б. Они мне сказали, что лучше не иди. Если ты идешь тренироваться с первой командой, то будут относиться как к фишке. Это вся тренировка: за 40 минут ты раз коснешься мяча и сделаешь один рывок. Я это услышал и решил, что у меня нет желания туда идти.

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Вначале я встретился с одним агентом, потом мне позвонил Абидаль: “Это Эрик Абидаль, помнишь такого?“, я говорю: “да“. Он дальше: “А какой у меня цвет кожи?“, я ответил, что “черный“, на что он сказал: “О, значит ваше поколение меня еще не забыло“.

Они меня как бы брали на понт, мол, это Барселона - надо уже говорить. Эта спешка мне не нравилась. Они сказали, что у них были 50 кандидатов, но выбрали меня. Я сказал выбрать другого.

Условия предлагали такие же. Я говорил, дайте мне меньшую зарплату, но выкупите. Что для Барселоны 5 миллионов?“, - рассказал Кравец в интервью Роману Бебеху в Instagram.

Отметим, что Кравец отказался переходить в Динамо из-за пацанов с района.