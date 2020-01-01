Барселона разрешит своим игрокам не тренироваться после возобновления чемпионата

Футболисты могут отказаться от занять, если чувствуют опасность.

Руководство Барселоны приняло решение не обязывать своих игроков выходить на матчи чемпионата, если они не будут чувствовать себя в полной безопасности, об этом сообщает Sport.es.

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Как утверждает источник, сотрудники медицинского штаба “сине-гранатовых“ уверены, что после возобновления чемпионата будет сохраняться риск заражением коронавирусом.

Клуб ставит приоритетной целью сохранить безопасность своих футболистов, поэтому руководство будет прислушиваться к рекомендациям медиков. Кроме того, функционеры намерены выслушать мнение каждого игрока команды по поводу возобновления тренировочного процесса.

Отмечается, что данное решение Барселоны поддерживают еще шесть клубов Ла Лиги. Они будут готовы сообщить об этом официально, как только с подобным заявлением выступит каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что в Испании будут стерилизовать мяч и газон в случае возобновления сезона.