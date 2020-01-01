Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона разрешит своим игрокам не тренироваться после возобновления чемпионата

Комментариев: 0
Футболисты могут отказаться от занять, если чувствуют опасность.
Футболисты Барселоны
Футболисты Барселоны
Getty Images

Руководство Барселоны приняло решение не обязывать своих игроков выходить на матчи чемпионата, если они не будут чувствовать себя в полной безопасности, об этом сообщает Sport.es.

Читай также: Президент Ла Лиги опроверг переговоры Барселоны по трансферам Неймара и Лаутаро

Как утверждает источник, сотрудники медицинского штаба “сине-гранатовых“ уверены, что после возобновления чемпионата будет сохраняться риск заражением коронавирусом.

Клуб ставит приоритетной целью сохранить безопасность своих футболистов, поэтому руководство будет прислушиваться к рекомендациям медиков. Кроме того, функционеры намерены выслушать мнение каждого игрока команды по поводу возобновления тренировочного процесса.

Отмечается, что данное решение Барселоны поддерживают еще шесть клубов Ла Лиги. Они будут готовы сообщить об этом официально, как только с подобным заявлением выступит каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что в Испании будут стерилизовать мяч и газон в случае возобновления сезона.

Поделись:
Теги: Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь