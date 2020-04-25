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В Испании будут стерилизовать мяч и газон в случае возобновления сезона

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Также будут введены особые правила в отношении празднования голов.
Президент ассоциации врачей футбольных клубов Испании Рафаэль Рамос
Президент ассоциации врачей футбольных клубов Испании Рафаэль Рамос
elpais.com

Президент ассоциации футбольных врачей Испании Рафаэль Рамос рассказал о том, какие меры предосторожности будут применяться в случае, если возобновятся сезоны в Ла Лиге и Сегунде.

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"Риска распространения вируса не будет. Все, включая газон и мяч, будут стерилизовать до начала матча, а также в перерыве и после поединка. Когда дезинфициованный мяч будет катиться по дезинфицированному газону, будет тяжело заразиться вирусом.

Все после возобновления будет иначе.Футболисты на угловых не будут друг друга хватать, они не будут обниматься. К тому же, любой игрок, которого будут допускать на матч, будет отмечен как "свободный от коронавируса", как и сами стадионы", - цитирует Рамоса El Pais.

Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги пригрозил клубам наказанием, если они откажутся играть.

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Теги: Испания, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, Сегунда, футбол
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