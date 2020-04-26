Реал не может договориться с Вараном о новом контракте
Стороны не могут прийти к соглашению.
Мадридский Реал не может достичь договоренности с защитником команды Рафаэлем Вараном относительно нового контракта.
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По информации AS, переговоры между клубом и футболистом на данный момент приостановлены. Нынешний контракт Варана со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2022 года, и клуб рассчитывает его продлить до 2025 года.
В сезоне-2019/20 27-летний Варан отыграл 33 матча за Королевский клуб, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Реал может приобрести конкурента Лунина.
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