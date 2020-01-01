Форвард Атлетико: У меня были проблемы с Конте за пределами футбольного поля

Диего Коста считает итальянского специалиста хорошим тренером.

Нападающий Атлетико Диего Коста высказался о своем бывшем тренере Антонио Конте, с которым они вместе работали в Челси.

“У меня были проблемы с Конте за пределами футбольного поля, но я считаю, что он хороший тренер. У меня нет плохих чувств к нему, но, чтобы стать тренером высочайшего уровня, нужно изменить подход к отношениям с людьми.

Он очень подозрительный. Например, в Реале Конте никогда бы не продержался на своем месте полный сезон“, - цитирует футболиста ESPN.

Напомним, Антонио Конте возглавлял Челси с 2016 по 2018 год.