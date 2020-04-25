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Полузащитник сборной Камеруна может перебраться в Реал

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Андре-Франк Замбо-Ангисса попал в сферу интересов мадридского клуба.
Андре-Франк Замбо-Ангисса
Андре-Франк Замбо-Ангисса
Getty Images

Реал интересуется услугами полузащитника Вильярреала Андре-Франка Замбо-Ангиссы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что Зинедин Зидан планирует укрепить среднюю линию перед следующим сезоном и рассматривает камерунца как бюджетный вариант в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Права на футболиста принадлежат Фулхэму. В этом сезоне Замбо-Ангисса провел 28 матча за Вильярреал, где отметился одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Реал может приобрести конкурента Андрея Лунина.

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Теги: футбол, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига
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