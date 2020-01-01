Реал может приобрести конкурента Лунина

"Сливочные" интересуются голкипером Фиорентины.

Реал интересуется услугами вратаря Фиорентины Альбаном Ляфоном, который ныне на правах аренды играет за Нант. Об этом сообщает fiorentina.it со ссылкой на Corriere dello Sport.

Отмечается, что по окончании арендного соглашения французский клуб планирует выкупить футболиста за 9 миллионов евро, но “фиалки“ могут вернуть его в команду за 11.

В этом сезоне Ляфон провел 29 матчей, где пропустил 33 гола и 11 раз отстоял “на ноль“.

Ранее сообщалось, что Реал не будет возвращать Лунина из аренды, если чемпионат возобновится.