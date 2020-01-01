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Барселона выставила ценник на Семеду

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"Сине-гранатовые" готовы расстаться с португальцем.
Нельсон Семеду
Нельсон Семеду
Getty Images

Футболист Барселоны Нельсон Семеду может покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Sport.es.

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Как утверждает источник, “сине-гранатовые“ выставили ценник на игрока в размере 45 миллионов евро. Каталонский клуб вел переговоры о продление контракта с португальцем, однако из-за коронавируса дальнейшее обсуждение невозможно. Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

В приобретении Семеду заинтересован Манчестер Сити и Ювентус. Если же не удастся совершить полноценный трансфер, то клубы могут совершить обмен.

Напомним, что португалец может войти в сделку по покупке Лаутаро Мартинеса из Интера.

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Теги: Нельсон Семеду, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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