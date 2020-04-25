Барселона включила гол Месси Шовковскому в число лучших забитых мячей со штрафных

"Сине-гранатовые" опубликовали подборку лучших голов со штрафных ударов.

Лионель Месси Getty Images

Барселона во время карантина опубликовала видео лучших голов своих игроков, которые были забиты прямым ударом со штрафного.

В Twitter “сине-гранатовые“ разместили запись, в которой были включены забитые мячи: Роналдиньо, Рафаэля Маркеса, Дани Алвеса, Сеска Фабрегаса, Хави, Давида Вильи и Лионеля Месси. В том числе в видео был размещен гол звездного аргентинца, который он забил в ворота киевского Динамо в рамках Лиги чемпионов.

💿 Barça's Greatest Free Kicks, Vol. 7 (Feat. Inside the Post) pic.twitter.com/syX88Dn3Xs — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 25, 2020

Ранее сообщалось, что производитель конопли намерен купить права на название стадиона Барселоны.

Вашему вниманию лучшие голы в АПЛ, которые были забиты в результате контратак.