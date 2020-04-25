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Барселона включила гол Месси Шовковскому в число лучших забитых мячей со штрафных

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"Сине-гранатовые" опубликовали подборку лучших голов со штрафных ударов.

Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Барселона во время карантина опубликовала видео лучших голов своих игроков, которые были забиты прямым ударом со штрафного.

В Twitter “сине-гранатовые“ разместили запись, в которой были включены забитые мячи: Роналдиньо, Рафаэля Маркеса, Дани Алвеса, Сеска Фабрегаса, Хави, Давида Вильи и Лионеля Месси. В том числе в видео был размещен гол звездного аргентинца, который он забил в ворота киевского Динамо в рамках Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что производитель конопли намерен купить права на название стадиона Барселоны.

Вашему вниманию лучшие голы в АПЛ, которые были забиты в результате контратак.

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Теги: Барселона, Динамо Киев, Лионель Месси, видео, гол, видеоподборка
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