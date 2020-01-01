Президент Ла Лиги опроверг переговоры Барселоны по трансферам Неймара и Лаутаро
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас опроверг информацию о том, что Барселона намерена приобрести Неймара из ПСЖ и Лаутаро Мартинеса в летнее трансферное окно.
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“Это ложь, что Барселона сейчас ведет переговоры по трансферам этих игроков. Каталонский клуб сосредоточен на возобновлении сезона, а не на новых приобретениях.
Могу предположить, что в ближайшее время нас ждут обмены футболистами, но трансферы сейчас не являются приоритетными задачами клубов.
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Команды хотят снизить убытки, которые связаны с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса, но на данный момент все по-прежнему заморожено.
Так что могу заверить, что ни Неймар, ни Лаутаро сейчас не находятся в списке приоритетов Барселоны. На данный момент у клуба нет возможностей оформить такие трансферы, ведь в нынешнее время это просто нереально“, - приводит слова Тебаса Goal.com.
Ранее Тебас пригрозил клубам серьезным наказанием, если они откажутся играть.
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