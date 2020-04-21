Реал не будет возвращать Лунина из аренды, если чемпионат возобновится

Мадридский клуб позволит украинцу доиграть в Овьедо.

Руководство мадридского Реала позволит Андрею Лунину доиграть в Овьедо до конца сезона, если чемпионат возобновится, об это сообщает Cadena Cope.

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Как утверждает издание, арендное соглашение украинца с испанским клубом рассчитано до 30 июня. Боссы “сливочных“ приняли решение продлить аренду Лунина, чтобы Овьедо сумел успешно доиграть сезон до конца.

Кроме того, главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан рассчитывает на Андрея в качестве дублера Тибо Куртуа на следующий розыгрыш чемпионата.

Напомним, что “сливочные“ не будет продлевать контракт с сыном Зидана.