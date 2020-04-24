Президент Ла Лиги пригрозил клубам серьезным наказанием, если они откажутся играть

Функционер поставил жесткие рамки.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, какие будет предпринимать наказания, если власть Испании разрешит доиграть сезон, а клубы и игроки откажутся выходить на поле.

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“Если случится так, что клуб откажется играть, но при этом будет разрешение от властей продолжить сезон, то подобные эпизоды будут наказываться первоначальным штрафом - техническим поражением для команды.

Если игрок откажется? Ничего в этом вопросе не изменится. Футболист, который отказался выходить на поле, понесет наказание в виде определенных санкций“, - цитирует Тебаса AS.

Напомним, что сегодня, 25 апреля, состоится заседание, на котором решится судьба чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что футболисты Ла Лиги и Сегунды выступили против доигровки чемпионатов.