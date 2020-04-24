Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Президент Ла Лиги пригрозил клубам серьезным наказанием, если они откажутся играть

Комментариев: 0
Функционер поставил жесткие рамки.
Хавьер Тебас
Хавьер Тебас
Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, какие будет предпринимать наказания, если власть Испании разрешит доиграть сезон, а клубы и игроки откажутся выходить на поле.

Читай также: В Испании готовятся проводить матчи без зрителей до следующего года

“Если случится так, что клуб откажется играть, но при этом будет разрешение от властей продолжить сезон, то подобные эпизоды будут наказываться первоначальным штрафом - техническим поражением для команды.

Если игрок откажется? Ничего в этом вопросе не изменится. Футболист, который отказался выходить на поле, понесет наказание в виде определенных санкций“, - цитирует Тебаса AS.

Напомним, что сегодня, 25 апреля, состоится заседание, на котором решится судьба чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что футболисты Ла Лиги и Сегунды выступили против доигровки чемпионатов.

Поделись:
Теги: Ла Лига, чемпионат Испании, Хавьер Тебас, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь