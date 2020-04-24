Бывшие игроки Бетиса получили тюремные сроки за договорные матчи

Также виновными признали экс-владельцев Осасуны.

Экс-игроки Бетиса Антонио Амайя и Хави Торрес проведут год в тюрьме из-за договорных матчей. Об этом сообщает Marca. Они также обязаны выплатить по 900 тысяч евро штрафа.

Осасуна, борясь за выживание в чемпионате Испании в сезонах-2012/13 и 2013/14 с Вальядолидом, заплатила футболистам 400 тысяч евро за победу над Вальядолидом и 250 тысяч за проигрыш самой Осасуне в последнем туре. В результате команда из Памплоны все равно покинула элитный дивизион.

Также по итогам расследования выяснилось, что бывший исполнительный директор Осасуны Анхель Вискай на протяжении 2012-2014 годов неоднократно давал взятки соперникам, чтобы его команда сохранила прописку в Примере.

Суд Памплоны приговорил его к восьми годам и восьми месяцам тюремного заключения, а также обязал компенсировать клубу 2,34 миллиона евро. Кроме того, на шесть лет и восемь месяцев сядет в тюрьму бывший президент клуба Мигель Арчанко, а вице-президент Хуан Антонио Паскуаль - на шесть лет и шесть месяцев. Менее длительные сроки получили бывшие директора Хесус Перальта и Санчо Бандрес.

Все осужденные могут подать апелляцию в Верховный суд Испании.