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Сколари: Хочу посоветовать Неймару вернуться обратно в Барселону

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Специалист считает, что у футболиста еще есть шанс стать лучшим в мире.
Неймар и Луис Фелипе Сколари
Неймар и Луис Фелипе Сколари
Getty Images

Экс-наставник сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари высказался о будущем нападающего ПСЖ Неймара.

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"Хочу посоветовать Неймару вернуться обратно в Барселону. Ему нужно пойти на этот шаг. Если это произойдет, то у него снова появится возможность стать лучшим в мире, у него будут равные шансы с теми, кого постоянно признают", - цитирует специалиста Fox Sports.

Напомним, Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 год.

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Теги: футбол, Неймар, чемпионат Испании, Ла Лига, Барселона, Луис Фелипе Сколари
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