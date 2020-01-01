Производитель конопли намерен купить права на название стадиона Барселоны

Скоро арена может сменить название.

Деловой партнер бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона по производству каннабиса Алки Дэвид сообщил о желании приобрести права на название стадиона Барселоны.

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“Я смотрю на эту возможность с огромным оптимизмом. Это исторический момент в спорте, который отлично впишется в мои дальнейшие планы.

Мы уже контактировали с представителями Барселоны на этой недели. Я уверен, что сделка будет заключена“, - приводит слова Дэвида The Sun.

Состояние Дэвида оценивается в 2,6 миллиарда фунтов. Кроме бизнеса по производству конопли, Алки владеет рядом других бизнесов.

Напомним, что Камп Ноу вмещает 99 тысяч зрителей. Арена была построена в 1957 году и с тех пор ни разу не меняла своего названия.

Ранее сообщалось, что популярный порносайт откликнулся на желание Барселоны переименовать Камп Ноу.