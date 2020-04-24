Стало известно, когда Реал планирует возобновить тренировочный процесс

"Сливочные" готовы вернуться к футболу.

Руководство мадридского Реала приняло решение возобновить тренировочный процесс команды в ближайшее время, об этом сообщает Marca.

Читай также: Зидан планирует устроить серьезную перестройку состава

Как утверждает источник, “сливочные“ намерены вернуться к полноценным тренировкам 4 мая. Занятия будут проходить на базе клуба в Вальдебебас.

Отмечается, что клуб предпримет меры предосторожности: все футболисты сдадут тесты на коронавирус, а после занятий они должны будут разъезжаться по домам как можно скорее, чтобы минимизировать контакты с сотрудниками базы и клуба.

Ранее сообщалось, что в Испании готовятся проводить матчи без зрителей до следующего года.

Напомним, что футболисты Ла Лиги и Сегунды выступили против доигровки чемпионатов.