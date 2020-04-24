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Стало известно, когда Реал планирует возобновить тренировочный процесс

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"Сливочные" готовы вернуться к футболу.
Реал Мадрид
Реал Мадрид
Getty Images

Руководство мадридского Реала приняло решение возобновить тренировочный процесс команды в ближайшее время, об этом сообщает Marca.

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Как утверждает источник, “сливочные“ намерены вернуться к полноценным тренировкам 4 мая. Занятия будут проходить на базе клуба в Вальдебебас.

Отмечается, что клуб предпримет меры предосторожности: все футболисты сдадут тесты на коронавирус, а после занятий они должны будут разъезжаться по домам как можно скорее, чтобы минимизировать контакты с сотрудниками базы и клуба.

Ранее сообщалось, что в Испании готовятся проводить матчи без зрителей до следующего года.

Напомним, что футболисты Ла Лиги и Сегунды выступили против доигровки чемпионатов.

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Теги: Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол, коронавирус
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