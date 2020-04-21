Популярный порносайт откликнулся на желание Барселоны переименовать Камп Ноу

Pornhub готов выкупить титульные права на название стадиона.

Известный порносайт Pornhub отреагировал на заявление Барселоны о желание сменить название стадиона, чтобы получить средства на борьбу с коронавирусом.

“Pornhub Stadium - звучит заманчиво“, - написали в Twitter порносайта.

Pornhub Stadium does have a ring to it 😏 https://t.co/t9OwPhIIDH — Pornhub ARIA (@Pornhub) April 21, 2020

Отметим, что Камп Ноу вмещает 99 тысяч зрителей. Арена была построена в 1957 году и с тех пор ни разу не меняла своего названия.

Ранее сообщалось, что Барселона существенно сократит бюджет на следующий сезон.