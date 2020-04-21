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Популярный порносайт откликнулся на желание Барселоны переименовать Камп Ноу

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Pornhub готов выкупить титульные права на название стадиона.
Камп Ноу
Камп Ноу
Getty Images

Известный порносайт Pornhub отреагировал на заявление Барселоны о желание сменить название стадиона, чтобы получить средства на борьбу с коронавирусом.

“Pornhub Stadium - звучит заманчиво“, - написали в Twitter порносайта.

Отметим, что Камп Ноу вмещает 99 тысяч зрителей. Арена была построена в 1957 году и с тех пор ни разу не меняла своего названия.

Ранее сообщалось, что Барселона существенно сократит бюджет на следующий сезон.

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Теги: Барселона, Камп Ноу, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании
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