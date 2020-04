Популярный порносайт откликнулся на желание Барселоны переименовать Камп Ноу

Известный порносайт Pornhub отреагировал на заявление Барселоны о желание сменить название стадиона, чтобы получить средства на борьбу с коронавирусом.

“Pornhub Stadium - звучит заманчиво“, - написали в Twitter порносайта.

Pornhub Stadium does have a ring to it 😏 https://t.co/t9OwPhIIDH