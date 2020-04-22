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В Испании готовятся проводить матчи без зрителей до следующего года

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Клубы рискуют потерять более 100 миллионов евро из-за отсутствия продажи билетов.
В Испании до конца года могут проводить матчи без зрителей
В Испании до конца года могут проводить матчи без зрителей
Getty Images

В Испании готовятся к весьма печальному развитию событий в футбольной жизни страны из-за пандемии коронавируса.

Как стало известно AS, президент Ла Лиги Хавьер Тебас встретился с представителями клубов Примеры и Сегунды и сообщил, что, вероятнее всего, до следующего года все матчи будут проходить без зрителей.

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Дело в том, что на встрече обсуждались финансовые вопросы, и на данный момент клубы составляют бюджет на ближайшие месяцы. В связи с этим Тебас старался объяснить клубам, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на доходы от продажи билетов.

По прогнозам, фанаты не смогут ходить на стадионы до 2021 года, что может принести клубам около 129,5 миллионов евро финансовых потерь - 117 миллионов потеряет первый дивизион, а 12,5 миллионов - второй.

И это еще не все потери - если сезон не возобновится, то клубы потеряют 956 миллионов, а если матчи возобновятся без зрителей, то клубы лишаться 350 миллионов.

Ранее сообщалось, что судьба Ла Лиги будет решена 25 апреля.

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Теги: Хавьер Тебас, Ла Лига, Примера, Сегунда, Испания, футбол, коронавирус
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