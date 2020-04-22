Все футболисты, выступающие в Примере, пройдут тест на коронавирус

Тестирование также пройдут сотрудники всех клубов.

Все футболисты Примеры пройдут тест на коронавирус Getty Images

Все футболисты и сотрудники испанских клубов, который выступают в Примере, пройдут тестирование на коронавирус.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на COPE, диагностику будут проводить с 28 апреля. Руководство лиши уже запросило у клубов списки футболистов и работников.

Читай также: Барселона может играть без зрителей до февраля 2021 года

Также сообщается, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас предложил отправить игроков в изоляцию на одну неделю перед первым матчем после возобновления футбольного сезона, однако игроки отказались от этой идеи.

Напомним, в Испании остановили сезон из-за пандемии коронавируса. Это произошло после 27 сыгранных туров. Лидером чемпионата на момент остановки является Барселона, обыгрывая Реал на 2 балла.

Ранее сообщалось, что судьба Ла Лиги будет решена 25 апреля.