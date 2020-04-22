Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Все футболисты, выступающие в Примере, пройдут тест на коронавирус

Комментариев: 0
Тестирование также пройдут сотрудники всех клубов.
Все футболисты Примеры пройдут тест на коронавирус
Все футболисты Примеры пройдут тест на коронавирус
Getty Images

Все футболисты и сотрудники испанских клубов, который выступают в Примере, пройдут тестирование на коронавирус.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на COPE, диагностику будут проводить с 28 апреля. Руководство лиши уже запросило у клубов списки футболистов и работников.

Читай также: Барселона может играть без зрителей до февраля 2021 года

Также сообщается, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас предложил отправить игроков в изоляцию на одну неделю перед первым матчем после возобновления футбольного сезона, однако игроки отказались от этой идеи.

Напомним, в Испании остановили сезон из-за пандемии коронавируса. Это произошло после 27 сыгранных туров. Лидером чемпионата на момент остановки является Барселона, обыгрывая Реал на 2 балла.

Ранее сообщалось, что судьба Ла Лиги будет решена 25 апреля.

Поделись:
Теги: Примера, Ла Лига, Испания, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь