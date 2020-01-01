Зидан планирует устроить серьезную перестройку состава

Наставник Реала собирается избавиться от 11 игроков.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес вновь задумал провести перестройку команды, хотя менее чем год назад клуб подписал Милитао, Родриго, Луку Йовича, Эдена Азара и Альфонсо Ареолу, потратив 133 миллиона.

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По информации Diario SPORT, Зидан и Перес уже подготовили список игроков, от которых собираются избавиться будущим летом. Ожидается, что продажа футболистов позволит освободить место для новичков и игроков, выступающих сейчас в аренде.

В этом списке оказались Гарет Бэйл, Джеймс Родригес, Мариано Диас, Альваро Одриосола и молодой Браим Диас, игра которых не устраивает Зидана.

Отправиться в новый клуб могут и три недавних новичка команды - Йович, Милитао и Ареола. Последний арендован у ПСЖ и "сливочные" хотят от него отказаться, сделав вторым вратарем команды украинца Андрея Лунина.

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Близки к уходу и две звезды команды - Лука Модрич и Марсело. Они уже начали проигрывать конкуренцию на своих позициях, да и возраст начал играть против них, поэтому есть смысл их продать, чтобы суметь заработать.

Одиннадцатым в списке претендентов на уход оказался Лукас Васкес, у которого по контракту остался год, но Зинедин все меньше дает ему времени на поле.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля Садио Мане намерен перейти в Реал из-за обиды на Клоппа.