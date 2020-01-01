Футболисты Ла Лиги и Сегунды выступили против доигровки чемпионатов
Капитаны 42 клубов Ла Лиги и Сегунды выступают против возобновления чемпионатов, об этом сообщает Reuters.
Читай также: Клубы чемпионата Италии приняли решение возобновить сезон
Как утверждает источник, ассоциация игроков Испании провела видеоконференция с представителями команд, на которой обсуждали вопросы возобновления текущего сезона.
На данной встречи футболисты заявили, что против возобновления сезона и доигровки оставшихся матчей чемпионата в закрытых тренировочных лагерях. Отмечается, что этот вариант один из немногих, который был предложен Федерацией футбола Испании, как вариант окончания сезона.
Причиной такого категоричного отказа футболистов является угроза здоровью всех спортсменов и организаторов матчей, ведь пандемия в Испании продолжает развиваться.
Ранее сообщалось, что 25 апреля решится судьба Ла Лиги.
Полная версия правил