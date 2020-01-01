Переключиться на мобильную версию
Тренды:

За 10 минут: Роберто Карлос рассказал, как стал игроком Реала

Комментариев: 0
Бразилец быстро договорился с руководством "сливочных".
Роберто Карлос
Роберто Карлос
Getty Images

Легенда Реала Роберто Карлос рассказал о деталях своего перехода в мадридский клуб.

Читай также: Роналду мог оказаться в Барселоне вместо Реала

“Когда я прибыл в Италию в 1995 году, то меня ставили в нападение. Это давало определенные проблемы. В Интере я играл на позиции вингера. Проблема была в том, что в первых семи матчах я забил семь голов.

У меня состоялся разговор с президентом Массимо Моратти и сказал, что не могу играть впереди, ведь у меня через три месяца Копа Америка.

В тот же день я встретился с президентом Реала Лоренсо Сансом и через десять минут я решил уйти и присоединиться к Реалу. В те дни вопросы решались очень быстро“, - цитирует Карлоса Goal.

Ранее сообщалось, что Ювентус намерен пригласить Зидана на пост главного тренера команды.

Поделись:
Теги: Роберто Карлос, Реал Мадрид, футбол, чемпионат Испании, Ла Лига, Интер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь