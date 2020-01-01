За 10 минут: Роберто Карлос рассказал, как стал игроком Реала

Бразилец быстро договорился с руководством "сливочных".

Легенда Реала Роберто Карлос рассказал о деталях своего перехода в мадридский клуб.

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“Когда я прибыл в Италию в 1995 году, то меня ставили в нападение. Это давало определенные проблемы. В Интере я играл на позиции вингера. Проблема была в том, что в первых семи матчах я забил семь голов.

У меня состоялся разговор с президентом Массимо Моратти и сказал, что не могу играть впереди, ведь у меня через три месяца Копа Америка.

В тот же день я встретился с президентом Реала Лоренсо Сансом и через десять минут я решил уйти и присоединиться к Реалу. В те дни вопросы решались очень быстро“, - цитирует Карлоса Goal.

Ранее сообщалось, что Ювентус намерен пригласить Зидана на пост главного тренера команды.