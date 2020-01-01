Барселона существенно сократит бюджет на следующий сезон

Каталонский клуб оказался в экономическом кризисе.

Руководство Барселоны вынуждено будет сократить бюджет на 200 миллионов евро из-за пандемии коронавируса, об этом сообщает ESPN.

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Как утверждает источник, “сине-гранатовые“ потерпели огромные убытки с момента объявления пандемии коронавируса в Европе. Каталонский клуб не досчитался денег от проведения матчей и из-за того, что пришлось закрыть клубный музей и магазины, которые приносят миллионы евро дохода в год.

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Кроме этого отмечается, что оставшуюся часть сезона, скорее всего, клуб проведет при пустых трибунах.

Бюджет Барселоны на следующий сезон должен будет сократиться на 200 миллионов евро, но ранее был утвержден бюджет на один миллиард евро.

Ранее сообщалось, что Барселона впервые может сменить название стадиона ради борьбы с коронавирусом.