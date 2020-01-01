Барселона впервые может сменить название стадиона ради борьбы с коронавирусом
Каталонский клуб ищет дополнительные средства.
Руководство Барселоны объявило о том, что готовы продать титульные права на стадион, об этом сообщает официальный сайт команды.
Как информирует пресс-служба клуба, данное решение связано с поиском дополнительных средства ради борьбы с коронавирусом. Вырученные финансы Барселона отправит для финансирования проектов по исследованию воздействий вируса.
Руководство “сине-гранатовых“ в ближайшее время начнет поиск спонсора, который хотел бы купить права на название стадиона.
Отметим, что Камп Ноу вмещает 99 тысяч зрителей. Арена была построена в 1957 году и с тех пор ни разу не меняла своего названия.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм может заключить рекордный контракт с Amazon за право на название стадиона.
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