Барселона впервые может сменить название стадиона ради борьбы с коронавирусом

Каталонский клуб ищет дополнительные средства.

Руководство Барселоны объявило о том, что готовы продать титульные права на стадион, об этом сообщает официальный сайт команды.

Как информирует пресс-служба клуба, данное решение связано с поиском дополнительных средства ради борьбы с коронавирусом. Вырученные финансы Барселона отправит для финансирования проектов по исследованию воздействий вируса.

Руководство “сине-гранатовых“ в ближайшее время начнет поиск спонсора, который хотел бы купить права на название стадиона.

Отметим, что Камп Ноу вмещает 99 тысяч зрителей. Арена была построена в 1957 году и с тех пор ни разу не меняла своего названия.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм может заключить рекордный контракт с Amazon за право на название стадиона.